Накроют заморозки, повалит мокрый снег: украинцев предупредили о резкой перемене погоды

В Украине прогнозируют мокрый снег и заморозки / УНИАН

Во вторник, 12 октября, в Украине периодические дожди ожидаются в западных и северных областях, а также в Винницкой области, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, в Карпатах дождь может переходить в снег.

Синоптик прогнозирует ночью от 3 градусов мороза до 4 тепла, на высокогорье до 5 мороза. Днем в Украине предполагается + 9 + 13 градусов, в восточных областях и на юго-востоке + 10 + 16 градусов.

В Киеве 12 октября вероятность осадков минимальная. Температура воздуха в столице ночью +2 + 5 градусов, днем около + 11 + 14 градусов.

Как уточнили в Укргидрометцентре, в Украине погоду будет определять циклон. В большинстве регионов прогнозируется облачная погода с осадками.

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В Карпатах прогнозируют дожди и мокрый снег, заморозки до -2 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.