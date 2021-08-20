УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

Новые температурные рекорды: климатолог объяснила, ждать ли жару под +40°

20 августа 2021, 09:54

Украину накрыл самый теплый период за последние 60 лет, подчеркнула Вера Балабух.

жара, погода, градусник
В Украине идет повышение температуры / Фото ua.depositphotos.com

В Украине лето становится теплее и увеличивается его продолжительность, заявила климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как рассказала она в интервью Главреду, такая тенденция к увеличению продолжительности летнего периода и повышению температуры наблюдается уже несколько десятилетий подряд, причем последние пять лет оказались самыми теплыми.

"На протяжении последних 30 лет (в 1991-2020 гг.) в Украине наблюдались самые высокие темпы изменения средней годовой температуры воздуха – на 0,77 градусов. Это очень высокий темп, который почти втрое превысил темпы роста глобальной температуры за год – на 0,21 градуса за десять лет", - подчеркнула эксперт.

Кроме того, 2016-2022 годы на материковой части Украины стали самым теплым периодом за последние 60 лет и, вероятно, за весь период инструментальных наблюдений за почти 140 лет, уточнила она.

Климатолог пояснила, что в Украине происходит серьезное изменение атмосферных процессов, которые влияют на температуру и формируют ее. При этом лето за последние 30 лет стало на 1,5 градуса теплее, чем в 1960-1990 годах. Кроме того, изменилась климатическая норма, причем больше всего температура выросла в июле и августе: если июль стал на 1,6 градуса теплее, то август потеплел еще больше.

Реклама

"Жара в августе у нас будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды", - предположила эксперт.

Отвечая на вопрос о том, приближается ли Украина к летней 40-градусной жаре, Балабух добавила: "Нет методов, которые позволят спрогнозировать, какой будет температура. Можем говорить только о том, что температура будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 гг".

Читайте такжеСнег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

viber
климат Погода в Украине Вера Балабух
Сейчас вы просматриваете новость «Новые температурные рекорды: климатолог объяснила, ждать ли жару под +40°». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном бельеАнна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формамиФиналистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами Как Байден сам себя обманул, выведя войска из АфганистанаКак Байден сам себя обманул, выведя войска из Афганистана Украина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударовУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов Сектор-приз от Минздрава: Ляшко объявил подарок ко Дню Независимости уколовшимся от COVID-19Сектор-приз от Минздрава: Ляшко объявил подарок ко Дню Независимости уколовшимся от COVID-19

Последние новости

10:04

Малыш играл со спичками: на Житомирщине трагически погиб 6-летний ребенок

10:01

Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: самый удачный день месяца или происки недругов Видео

09:54

Новые температурные рекорды: климатолог объяснила, ждать ли жару под +40° Видео

09:23

Град, грозы и шквалы: восемь регионов сегодня накроет непогода Видео

09:13

Климат меняется настолько быстро, что мы не успеем сбежать на Марс – климатолог Вера Балабух

Реклама
08:51

Тело сбросил в колодец: под Кропивницким парень жестоко расправился с 16-летней девушкой Видео

08:29

"Штопор" между властью и гражданами: что показали 30 лет независимости мнение

08:22

Коронавирус в Украине 20 августа: за сутки выявили 1600 новых больных

08:10

Новая волна COVID-19: в Кабмине предупредили об ужесточении карантинных ограничений Видео

08:06

Украинка получила первые водительские права в 79 лет Видео

07:37

"Я не верю Талибану, они врут": режиссер Сахра Карими рассказала о захвате власти в Афганистане Видео

06:50

В Кабуле маленьких детей из рук в руки передают военным США для эвакуации из Афганистана Видео

06:37

Прямой диалог с ОРДЛО и вода в Крым: как Кабмин предлагает Раде возвращать оккупированные территории мнение

06:28

Лилия Яма обольстительно позировала для горячей фотосессии на пляже

05:30

Почему людей неудержимо тянет пьянствовать - ответ ученых

05:29

Спасают сердце и сосуды: какие орехи полезнее всего и кому они идут во вред Видео

05:17

20 августа – Всемирный день лени: традиции, как побороть лень

04:47

Врач объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма Дельта

04:11

Выяснена причина сильнейшей тяги к алкоголю

03:40

Почему не стоит пить много растительных настоек - ответ нарколога

Реклама
03:03

Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки Видео

02:34

Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту

01:24

Маскируется под другую болезнь: врач раскрыл, в чем коварство Дельта-штамма

01:20

Ученые рассказали, какие напитки сокращают женскую жизнь

00:43

Приметы на 20 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:15

Диетолог пояснила, сколько яблок можно скушать за сутки Видео

19 августа, четверг
23:58

Названы 7 ошибок в питании, которые ускоряют старение Видео

23:30

В Украине резко взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего Видео

22:52

Верят в Бога и не воспринимают ЛГБТ-сообщества: социологи выяснили главные ценности украинцев Видео

22:50

"Опарыши, крысы и мухи повсюду": в Запорожье избитая пожилая женщина заживо "гниет" на улице Видео

22:01

На Хмельнитчине разъяренные селяне пытались собственноручно снести вышку мобильной связи Видео

21:58

Зеленский резко высказался о Северном потоке-2 и назвал "оружие" России против Украины Видео

21:33

Позор перед детьми: в МОН рассказали, что сотни украинских школ не имеют нормального туалета

21:27

Юля Зайка публично рассказала о своих чувствах к Холостяку Михаилу Заливако Видео

21:14

В Украину несется опасная погода с градом и штормом Видео

20:43

Трупы медуз и пляж в водорослях: туристы показали катастрофическую ситуацию на украинском курорте Видео

20:41

Он просто хотел накормить детей: в Луцке мужчине светит 5 лет тюрьмы за украденное мясо Видео

20:28

Как правильно смывать с рук инфекции - ответ физиков

20:17

Нашли мертвым: в Херсонской области отца с сыном унесло на матрасе в море Видео

19:59

Играл с огнем: на Житомирщине заживо сгорел ребенок Видео

Реклама
19:34

В Украине усиливают контроль за карантином: Минздрав вводит жесткие требования Видео

19:04

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли ждут ребенка

19:01

Врач пояснила, можно ли предотвратить развитие болезни Альцгеймера

18:58

Украина не рассчитывает на подарки: Зеленский сделал заявление перед встречей с Меркель и Байденом Видео

18:56

Приходько вступилась за Зиброва и раскрыла неприглядные факты о концерте на Олимпийском

18:42

Метинвест присоединился к спасению Греции от лесных пожаров, оплатив перелет спасателям

18:41

"Необычный пассажир": в харьковском метро гулял лисенок Видео

17:59

"Метинвест" вошел в рейтинг самых крупных налогоплательщиков в Украине среди частных компаний

17:55

Более чем на полгода: продолжительность жизни украинцев резко сократилась Видео

17:30

Полтавчанка нашла в своей квартире огромного удава из Бразилии Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять