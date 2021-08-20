Новые температурные рекорды: климатолог объяснила, ждать ли жару под +40°

В Украине идет повышение температуры / Фото ua.depositphotos.com

В Украине лето становится теплее и увеличивается его продолжительность, заявила климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как рассказала она в интервью Главреду, такая тенденция к увеличению продолжительности летнего периода и повышению температуры наблюдается уже несколько десятилетий подряд, причем последние пять лет оказались самыми теплыми.

"На протяжении последних 30 лет (в 1991-2020 гг.) в Украине наблюдались самые высокие темпы изменения средней годовой температуры воздуха – на 0,77 градусов. Это очень высокий темп, который почти втрое превысил темпы роста глобальной температуры за год – на 0,21 градуса за десять лет", - подчеркнула эксперт.

Кроме того, 2016-2022 годы на материковой части Украины стали самым теплым периодом за последние 60 лет и, вероятно, за весь период инструментальных наблюдений за почти 140 лет, уточнила она.

Климатолог пояснила, что в Украине происходит серьезное изменение атмосферных процессов, которые влияют на температуру и формируют ее. При этом лето за последние 30 лет стало на 1,5 градуса теплее, чем в 1960-1990 годах. Кроме того, изменилась климатическая норма, причем больше всего температура выросла в июле и августе: если июль стал на 1,6 градуса теплее, то август потеплел еще больше.

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"Жара в августе у нас будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды", - предположила эксперт.

Отвечая на вопрос о том, приближается ли Украина к летней 40-градусной жаре, Балабух добавила: "Нет методов, которые позволят спрогнозировать, какой будет температура. Можем говорить только о том, что температура будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 гг".

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.