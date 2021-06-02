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Новый удар циклона: на какие регионы Украины обрушатся дожди с грозами

2 июня 2021, 11:58
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В Киеве прогнозируют осадки, температура ожидается до + 19 градусов.

Украинцам обещают дождливую погоду
Дожди прогнозируют в Украине / УНИАН

В четверг, 3 июня, в Украине ожидается дождливая погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, циклон юго-восточного происхождения станет причиной осадков на значительной части Украины.

Наибольшее количество дождей стоит ждать в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В Приазовье, на Луганщине, в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями, отметила синоптик.

По ее прогнозу, температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах + 15 + 20 градусов.

В Киеве в ожидается до + 17 + 19 градусов, будет ветрено, временами небольшой дождь.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В четверг, 3 июня, в южной части, восточных и центральных (кроме Винницкой) областях дожди, отдельные грозы, ночью в юго-восточной части местами значительные дожди, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью +7 +13 градусов, днем +13 19 градусов.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Температура ночью +9 +11 градусов, днем +17 +19 градусов.

Прогноз погоды на 3 июня / meteo.gov.ua

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Прогноз погоды на лето 2021:

  • Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
  • Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
  • Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.

Циклон

Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря с осью огромного диаметра, пишет Википедия.

В центре вихря воздух имеет пониженное давление. Циклон чаще всего приносит осадки.

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