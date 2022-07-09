От засухи до "потопа": украинцам дали экстремальный прогноз и назвали сроки

В Украине в ближайшие несколько недель вероятны значительные дожди в центральных и северных областях Украины, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Как подчеркнул он в комментарии Телеграфу, в южных и восточных областях за счёт высокой температуры продолжится развитие засухи, а также сохранится чрезвычайная пожарная опасность наивысшего уровня (5 класс).

Когда и где ждать гроз, шквалов и града

Вместе с тем синоптик напомнил об опасных метеорологических явлениях летнего характера: грозы, град и шквалы.

Кибальчич уточнил, что в ближайшие 10 дней они наиболее вероятны в центральных, южных и восточных областях в связи с более высокими температурами и неустойчивостью воздушной массы. В указанных регионах подавляющая часть осадков ожидается ливневого характера, а значит высока вероятность и опасных метеоявлений.

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Ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что Центральная Украина оказалась в котловине южного циклона, "зажатого" с запада и востока относительно малооблачной антициклональной погодой.

Грозовой фронт имеет теплые и холодные участки, ливни могут быть как ночью, так и в дневные часы. При этом очень высока вероятность того, что локально выпадет значительный дождь.

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