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Адская жара возвращается: синоптик предупредил украинцев и назвал дату

9 июля 2022, 04:30

Cолнечная энергия будет прогревать атмосферу, ожидается возвращение жары.

жара, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

Центральная Украина оказалась в котловине южного циклона, "зажатого" с запада и востока относительно малооблачной антициклональной погодой, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пишет он в Facebook, грозовой фронт имеет теплые и холодные участки, ливни могут быть как ночью, так и в дневные часы. При этом очень высока вероятность того, что локально выпадет значительный дождь.

Вместе с тем в ближайшее время ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер.

Синоптик прогнозирует, что нестойкая погода сохраниться по меньшей мере до 12 июля.

Вместе с тем с 12 июля погоду будет формировать антициклон, при этом атмосфера стабилизируется, отметил он.

Постригань добавил, что солнечная энергия будет прогревать атмосферу, поэтому с 14 июля ожидается возвращение жары. Температура ночью 15-20 °, днем 28-33°.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.

Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.

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