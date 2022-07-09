Адская жара возвращается: синоптик предупредил украинцев и назвал дату

Cолнечная энергия будет прогревать атмосферу, ожидается возвращение жары.
Центральная Украина оказалась в котловине южного циклона, "зажатого" с запада и востока относительно малооблачной антициклональной погодой, рассказал синоптик Виталий Постригань.
Как пишет он в Facebook, грозовой фронт имеет теплые и холодные участки, ливни могут быть как ночью, так и в дневные часы. При этом очень высока вероятность того, что локально выпадет значительный дождь.
Вместе с тем в ближайшее время ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер.
Синоптик прогнозирует, что нестойкая погода сохраниться по меньшей мере до 12 июля.
Вместе с тем с 12 июля погоду будет формировать антициклон, при этом атмосфера стабилизируется, отметил он.
Постригань добавил, что солнечная энергия будет прогревать атмосферу, поэтому с 14 июля ожидается возвращение жары. Температура ночью 15-20 °, днем 28-33°.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается повышение температурных показателей.
Синоптики не исключают, что температура воздуха может подняться выше 30 градусов тепла.
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