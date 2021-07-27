От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты

В сентябре ожидается резкое снижение температуры / Фото fotovsem.com

В Украине в сентябре погода будет изменчивой — от сильной жары на юге страны в начале месяца до резкого похолодания на последней неделе.

Как рассказал синоптик Леонид Горбань Obozrevatel, первая половина сентября в центральной части страны будет довольно теплой, в отдельные дни — 5, 7 и 11 сентября — возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24 +27 градусов, ночью +16 +20 градусов.

Он подчеркнул, что максимальные температурные показатели в сентябре прогнозируются 13 и 14 сентября.

А уже с 15 сентября начнется период резкого похолодания. До конца месяца ожидается несколько температурных антирекордов. По прогнозу синоптика, 17 сентября ночная температура составит +6… +8 градусов, а дневная +18 +20 градусов.

Он предупредил о том, что 25 сентября ночью температура опустится до отметки +3 +5 градусов, днем — до +13 +15 градусов.

Реклама

На юге температурные показатели будет немного выше. Первая неделя сентября будет очень жаркой — до +31 +33 градуса, ночью до +21+23 градусов. 6 и 8 сентября возможны небольшие дожди.

Собеседник уточнил, что к 21 сентября дневной температурный максимум составит +19 +22 градуса, ночью воздух не будет прогреваться выше +16 градусов.

Читайте такжеРазжарит до +36 градусов: украинцев предупредили о возвращении экстремальной жары

Горбань добавил, что самым холодным днем месяца для юга страны станет 25 сентября, ночью синоптик прогнозирует +11, днем +14 +17 градусов.

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.