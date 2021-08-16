Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон

В Украине жара вскоре пойдет на спад / УНИАН

В Украине в начале недели ожидается высокая температура. В понедельник в большинстве областей прогнозируется до +29 +33 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Telegram-канале, во вторник, 17-го августа, жара продолжится.

В то же время в западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.

"В западных областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, жара ослабеет до +23 +28 градусов. В среду жара начнет пятиться и уже свежее воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении", - рассказала синоптик.

По ее прогнозу, в Киеве во вторник, 17-го августа, будет сухо и жарко, температура до +33 градусов. Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается со среды, 18 августа (ночная температура опустится до +11 +17 градусов).

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Прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков Укргидрометцентра, во вторник в западных, днем и в Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах, град, шквалы 15-20 м/с. Температура днем + 29 +34 градуса, в западных областях +21 +26 градусов.

В Киеве 17 августа ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура днем +31 +33 градуса.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.