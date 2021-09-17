Пол-Украины накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 17 сентября

Ливни ожидаются в западных, а также в части центральных и северных регионов. При этом температура воздуха будет достаточно высокой - до +25 градусов.
Погода в Украине в пятницу, 17 сентября, будет пасмурной и дождливой. Сегодня грозы и ливни накроют западные, а также часть центральных и северных регионов. При этом температура воздуха будет достаточно высокой. Максимально столбики термометров поднимутся до +25 градусов.
Синоптик Укргидрометцентра предупредил, что в последний рабочий день недели всю Западную Украину будут заливать дожди, ожидаются грозы. Причем дождь будет и днем, и ночью. Температура воздуха составит +19...+21 градус.
В восточных областях 17 сентября будет сухо и тепло, температура воздуха составит +20...+22 градуса. На Севере страны сегодня немного прохладнее – от +15 до +17 градусов.
Тем временем на Юге Украины все еще по-летнему тепло. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Осадков синоптик не прогнозирует.
Погода в Киеве в последний рабочий день на этой неделе будет облачной. Днем и вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов.
Погода в городах Украины 17 сентября
- Ужгород – +18...+20
- Львов – +19...+21
- Ивано-Франковск – +19...+21
- Тернополь – +19...+21
- Черновцы – +18...+20
- Хмельницкий – +18...+20
- Луцк – +17...+19
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +18...+20
- Винница – + 20...+22
- Одесса – + 22...+24
- Николаев – + 24...+26
- Херсон – + 23...+25
- Симферополь – + 22...+24
- Кропивницкий – +20...+22
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – +15...+17
- Сумы – +14...+16
- Полтава – +18...+20
- Днепр – + 22...+24
- Запорожье – + 22...+24
- Донецк – + 21...+23
- Луганск – + 20...+22
- Харьков – + 20...+22
- Киев – +18...+20.
Напомним, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что атмосферный фронт начнет обильно поливать страну 17-19 сентября. Ожидаются сильные дожди, местами - с грозами. А к воскресенью температура в некоторых областях снизится днем до +8... +10 градусов.
Синоптик Наталья Диденко также заявила, что ближайшие выходные будут холодными и мокрыми.