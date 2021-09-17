Пол-Украины накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 17 сентября

Погода в Украине сегодня будет дождливой в ряде областей / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в пятницу, 17 сентября, будет пасмурной и дождливой. Сегодня грозы и ливни накроют западные, а также часть центральных и северных регионов. При этом температура воздуха будет достаточно высокой. Максимально столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

Синоптик Укргидрометцентра предупредил, что в последний рабочий день недели всю Западную Украину будут заливать дожди, ожидаются грозы. Причем дождь будет и днем, и ночью. Температура воздуха составит +19...+21 градус.

В восточных областях 17 сентября будет сухо и тепло, температура воздуха составит +20...+22 градуса. На Севере страны сегодня немного прохладнее – от +15 до +17 градусов.

Тем временем на Юге Украины все еще по-летнему тепло. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Осадков синоптик не прогнозирует.

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Погода в Киеве в последний рабочий день на этой неделе будет облачной. Днем и вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов.

Погода в Украине 17 сентября / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 17 сентября

Ужгород – +18...+20

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +17...+19

Ровно – +19...+21

Житомир – +18...+20

Винница – + 20...+22

Одесса – + 22...+24

Николаев – + 24...+26

Херсон – + 23...+25

Симферополь – + 22...+24

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +18...+20

Днепр – + 22...+24

Запорожье – + 22...+24

Донецк – + 21...+23

Луганск – + 20...+22

Харьков – + 20...+22

Киев – +18...+20.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что атмосферный фронт начнет обильно поливать страну 17-19 сентября. Ожидаются сильные дожди, местами - с грозами. А к воскресенью температура в некоторых областях снизится днем до +8... +10 градусов.

Синоптик Наталья Диденко также заявила, что ближайшие выходные будут холодными и мокрыми.