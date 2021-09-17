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Пол-Украины накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 17 сентября

17 сентября 2021, 07:24
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Ливни ожидаются в западных, а также в части центральных и северных регионов. При этом температура воздуха будет достаточно высокой - до +25 градусов.

погода, дождь
Погода в Украине сегодня будет дождливой в ряде областей / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в пятницу, 17 сентября, будет пасмурной и дождливой. Сегодня грозы и ливни накроют западные, а также часть центральных и северных регионов. При этом температура воздуха будет достаточно высокой. Максимально столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

Синоптик Укргидрометцентра предупредил, что в последний рабочий день недели всю Западную Украину будут заливать дожди, ожидаются грозы. Причем дождь будет и днем, и ночью. Температура воздуха составит +19...+21 градус.

В восточных областях 17 сентября будет сухо и тепло, температура воздуха составит +20...+22 градуса. На Севере страны сегодня немного прохладнее – от +15 до +17 градусов.

Тем временем на Юге Украины все еще по-летнему тепло. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Осадков синоптик не прогнозирует.

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Погода в Киеве в последний рабочий день на этой неделе будет облачной. Днем и вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до +18…+20 градусов.

Погода в Украине 17 сентября / meteo.gov.ua

Погода в городах Украины 17 сентября

  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +19...+21
  • Ивано-Франковск – +19...+21
  • Тернополь – +19...+21
  • Черновцы – +18...+20
  • Хмельницкий – +18...+20
  • Луцк – +17...+19
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +18...+20
  • Винница – + 20...+22
  • Одесса – + 22...+24
  • Николаев – + 24...+26
  • Херсон – + 23...+25
  • Симферополь – + 22...+24
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +15...+17
  • Сумы – +14...+16
  • Полтава – +18...+20
  • Днепр – + 22...+24
  • Запорожье – + 22...+24
  • Донецк – + 21...+23
  • Луганск – + 20...+22
  • Харьков – + 20...+22
  • Киев – +18...+20.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что атмосферный фронт начнет обильно поливать страну 17-19 сентября. Ожидаются сильные дожди, местами - с грозами. А к воскресенью температура в некоторых областях снизится днем до +8... +10 градусов.

Синоптик Наталья Диденко также заявила, что ближайшие выходные будут холодными и мокрыми.

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