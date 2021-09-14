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В Украине ударит мороз и налетит резкое похолодание

14 сентября 2021, 21:49

В страну придут заморозки и резко упадет температура воздуха.

Погода
В Украине резко похолодает / pixabay

Погода в Украине через несколько дней испортится с приходом дождей и похолодания. Уже с 15 сентября температура начнет снижаться, а еще через несколько дней будет дождливо и очень холодно.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что атмосферный фронт начнет обильно поливать страну 17-19 сентября. Местами ожидаются сильные дожди, местами - с грозами. А к воскресенью температура в некоторых областях снизится днем до +8 +10 градусов.

Наталка Диденко также прогнозирует, что ближайшие выходные будут холодными и мокрыми.

15 сентября, по прогнозу Диденко, все еще будет достаточно тепло. Днем +17 +22, а на юге +20 +25 градусов.

"Дожди завтра маловероятны, практически повсюду будет преобладать солнечная малооблачная погода", - добавила Диденко.

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В Киеве по данным синоптиков будет солнечно. Днем температура достигнет +18+20 градусов.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что с выходных начнет холодать, следующая неделя будет уже с низкой температурой +6 +10 и дождями.

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По прогнозу синоптиков, к концу сентября в Украине ударят ночные морозы и будет преобладать холодная погода.

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сказала, что теплая погода в Украине продлится до 13 сентября. Потом ее сменят дожди. С 16 сентября температура воздуха снизится до 4-6 градусов тепла.

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