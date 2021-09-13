Синоптики назвали дату резкого похолодания в Украине до +2 градусов

Погода в Украине резко изменится / pixabay

Погода в Украине уже на этой неделе резко изменится. Как прогнозируют синоптики, уже к выходным ожидается серьезное похолодание.

К 17 сентября столбики термометров опустятся до +2 градусов, сообщают синоптики портала Ventusky.

Кроме того, с 13 по 15 сентября в Украине будет теплая и сухая погода. Температура воздуха днем в среднем ожидается от +20 до +25 градусов, а в южных регионах прогреется до +29 градусов.

Теплая погода задержится в Украине и 16 сентября. В западных регионах днем будет до 12-18 тепла, в центральных и восточных областях - до 24 тепла, на Юге Украины - до +28 градусов.

А вот на 17 сентября синоптики прогнозируют приход холодного фронта. В части северных и восточных областях ночью столбики термометров опустятся до +2..+8 градусов.

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Холодная погода задержится и на следующие несколько дней, и охватит уже центральные, западные и некоторые регионы восточных областей.

Погода в Украине на 17 сентября

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сказала, что теплая погода в Украине продлится до 13 сентября. Потом ее сменят дожди. С 16 сентября температура воздуха снизится до 4-6 градусов тепла.