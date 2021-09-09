Затянется ли бабье лето и когда ударят дожди - новый прогноз погоды в Украине на сентябрь

Новый прогноз погоды в Украине на сентябрь/ УНИАН

Погода в Украине - настоящее бабье лето продлится приблизительно до 14 сентября. А затем с северо-запада будет перемещаться активный атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди. Такой прогноз сделала для портала Факты заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Теплая и сухая погода продержится до 13 сентября. Этот период можно назвать классическим бабьим летом. Температура ночью плюс 9−15, утром будет прохладно, а днем ожидается 20−25 градусов тепла, на юге — до плюс 28", - сказала она.

А затем, говорит Голеня, с 16 сентября температура в Украине постепенно начнет снижаться ‒ до 4−6 градусов. В пятницу, 10 сентября, ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут плюс 22−24 градуса и выше, в Николаевской и Херсонской областях — до 26 градусов тепла.

Как утверждает народный синоптик Владимир Деркач, в середине или к концу второй десятидневки сентября температурные показатели будут снижаться, возможны даже заморозки на почве.

"Третья декада немного порадует теплом, которое будет заходить короткими волнами, с перерывами в 2−3 дня. Бабьим летом это называть не стоит", — сказал синоптик.

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Напомним, ранее говорилось - бабье лето 2021 в Украине продлится до конца сентября. Об этом говорила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.