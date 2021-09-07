"Бабье" лето в Украине продлится до конца сентября - синоптик

Синоптик уточнил, какой будет погода в сентябре 2021 / Фото pixabay.com

Бабье лето 2021 в Украине начнется с 10 сентября и продлится несколько дней – примерно до конца месяца, спрогнозировала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, на западе, севере, востоке и в центре днем воздух прогреется до +19, а на юге +20… +22, передает Апостроф.

Но на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет. На западе, севере и в центре столбики термометров вновь покажут +14… +16. На юге в последние дни месяца будет до +19, на востоке примерно +17.

В Укргидрометцентре уточнили, что в общем погода в Украине в сентябре и по температуре, и по осадкам будет в пределах климатической нормы.

"Средняя месячная температура ожидается +14… +18, в Карпатах +11… +12, что близко к норме. Месячное количество осадков – на уровне 34-70 мм, в Карпатах 87-103 мм, что в пределах нормы", – сообщил синоптик.

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Как сообщал Главред, нынешнее похолодание не является окончательным – тепло еще вернется и уже совсем скоро, рассказал синоптик Александра Хала. Уже со среды, 8 сентября, в Украину с юга и с юго-запада начнет поступать более теплый воздух и температура воздуха будет расти. При этом нас ждут еще несколько холодных ночей.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что погода в Украине в октябре 2021 может неприятно удивить. По ее прогнозу, уже во второй половине месяца может выпасть первый снег. А в целом октябрь может стать холоднее, чем ноябрь и декабрь в 2021 году.