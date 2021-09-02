Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз

Погода в Украине на октябрь 2021 / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время может резко напомнить о зиме.

Как прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, погода в октябре может неприятно удивить.

По ее прогнозу, уже во второй половине месяца может выпасть первый снег. А в целом октябрь может стать холоднее, чем ноябрь и декабрь в 2021 году.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", - сообщила метеоролог, передает УНИАН.

Она отметила, что ранее в Украине наблюдался плавный переход к зиме – похолодание приходило постепенно осенью к нулевым температурам в декабре.

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Но сейчас сезоны сильно сместились и октябрь может стать более холодным, а в ноябре и декабре наступит потепление с повышением до плюсовых температур выше нормы.

Также могут сместиться и графики климатической зимы – она может начаться в конце января и закончиться в конце февраля. Или же начаться в декабре и продержаться до февраля.

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Мартазинова также подчеркнула, что спрогнозировать погоду зимой становится все сложнее.

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Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.