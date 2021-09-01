В Украину ворвется резкое похолодание и мощный антициклон Gaya

Погода в Украине на 2 сентября / ua.depositphotos.com

Погода в Украине уже завтра, 2 сентября, резко испортится. По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов дневная температура воздуха не превысит + 20.

На западе Украины преимущественно без осадков, днем от +14 до +19, ночью от +9 до +13. На севере небольшие дожди, днем от +14 до +18, ночью от +11 до +14.

В центральной части тоже ожидаются дожди, днем от +16 до +19, ночью от +12 до +15. На востоке такая же ситуация с осадками, днем от +17 до +22, ночью от +12 до +15.

На юге дожди, днем от +19 до +23, ночью от +13 до +17.

"Холодный атмосферный фронт продолжит продвигаться по Украине и достигнет юго-восточных областей, куда принесет осадки и снижение температуры. В то же время с запада начнет распространять свое влияние мощный антициклон Gaya", – сказано в сообщении Укргидрометцетра.

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В Киеве в четверг тоже дождливо, ночью от 12 до 14 тепла, а днем максимально +18.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.