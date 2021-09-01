Резкое похолодание и дожди накроют Украину в первую неделю сентября: где ждать непогоды

Температура воздуха снизится уже в ближайшее время / УНИАН

Уже завтра, 2 сентября, ощутимо будет свежее в большинстве областей Украины. В течение дня ожидается от 13 до 18 градусов выше нуля, а осадки пройдут по всей территории страны.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что тепло задержится на Юге, Донетчине, Луганщине и отдельных районах Днепра - там ожидается +20-24 градуса. По данным синоптика, периодические дожди будут идти повсюду в Украине, а более интенсивные осадки в этот четверг предполагаются на Левобережье.

"Особенно важен нюанс завтрашних суток - сильный ветер северо-западного направления. К штормовым порывам", - предупредила Диденко в своем Telegram-кана ле.

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