В Украине объявлено штормовое предупреждение: синоптики предупредили об опасности

Непогода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине 1 сентября будет переменчивой и довольно опасной. Синоптики объявили штормовое предупреждение почти по всей стране.

Как отмечают в Укргидрометцентре, 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый).

"Завтра дожди будут в западных, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Херсонской, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также, по данным синоптиков, ближайшая неделя будет насыщена синоптическими явлениями – прохождением фронтальных систем, сменой воздушных потоков и приходом прохладной воздушной массы.

Реклама

Циклон принесет атмосферные фронты с дождями и грозами 1-2 сентября, а следом придет и холодная воздушная масса.

Во второй половине недели во всех регионах Украины существенно похолодает.

Читайте такжеВ Украину идет сильное похолодание и опасная погода с ураганом

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.