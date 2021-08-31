Где ливанет с неба, а где иссушит: прогноз погоды в Украине на 1 сентября

Прогноз погоды в Украине на 1 сентября / УНИАН

Погода в Украине − в первый день осени, 1 сентября, прогнозируют сильное похолодание в западных областях страны. А сильные дожди будут на Западе, Севере и в Центре.

Как сообщают в Гидрометцентре, в первый день осени в западных областях похолодает до +16. Днем на западе будет +16…+22, а ночью +9…+12. На севере страны днем будет +21+24, а ночью +11+14.

В центральных областях температура воздуха днем составит +19+27, а ночью +12+14. На востоке днем будет +25+28, а ночью +14+16. На юге страны днем будет +25+28, а ночью +14+17.

Далее, в Гидрометцентре ожидают дожди 1 сентября в западных, северных и центральных областях. Кроме того, возможны грозы в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.

Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, 1 сентября дождливая погода ожидается на Западе, Севере и местами в центральной части. На Востоке и Юге будет сухая погода.

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А температура воздуха первого дня украинской осени существенно не будет отличаться от завершающего летнего. Также Диденко говорит, что 2 сентября по всей стране ощутимо похолодает.

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Напомним, ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).