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Зимы не будет: синоптик озадачил неожиданным прогнозом и назвал сроки

31 августа 2021, 07:59
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Ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, подчеркнул Николай Кульбида.

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Украинцам пообещали глобальные изменения климата / 1zoom.ru

Глобальное потепление оказало значительное влияние на климат в Украине, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Украина относится к тем странам, в которых глобальное потепление происходит весьма ощутимо - среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилось на 1,6-1,7 градуса Цельсия, рассказал он в интервью изданию Парламент.ua.

"Кроме того, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - не исключил синоптик.

Вместе с тем директор Укргидрометцентра говорит, что в 2021 году в Украине будет наибольший урожай за всю историю, начиная с Киевской Руси.

"Все это из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной. В частности, в этом году ожидается самый большой урожай кукурузы и озимых культур", - подчеркнул он.

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Собеседник добавил, что в Украине остаются значительные угрозы глобального потепления для аграрного сектора.

"Но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии учитывают это, особенно крупные агрохолдинги", - резюмировал Кульбида.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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