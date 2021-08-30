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Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет

30 августа 2021, 08:07
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В сентябре в Украине дождей будет немного, в пределах нормы, прогнозирует Анатолий Прокопенко.

Заморозки
В Укргидрометцентре рассказали о погоде в сентябре / УНИАН

В сентябре в Украине теплые дни еще прогнозируется, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Как подчеркнул он в комментарии Сегодня, в отличие от августа, когда температура оказалась на 1,5 градуса выше нормы, в первый месяц осени стоит ожидать близкой к климатической норме погоды.

Он напомнил, что в сентябре происходит сокращение светового дня и постепенное снижение температуры в результате перехода от лета к осени.

"Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето", - отметил синоптик.

По его словам, погода меняется из-за изменения циркуляции воздуха в атмосфере, когда северо-восточные воздушные массы приносят прохладные потоки.

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Синоптик предупредил, что такая особенность будет проявляться в ночное время при антициклональном характере погоды (малооблачности).

"Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях. Сентябрь – засушливый месяц, поэтому дождей будет немного, в пределах нормы", - добавил Прокопенко.

Прогноз погоды на сентябрь

По расчетам Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре предполагается:

  • +14 +18 градусов;
  • на юге до +20 градусов;
  • в Карпатах +11 +12 градусов;
  • месячное количество осадков ожидается 34-70 мм;
  • в Карпатах местами 87-103 мм, (в пределах климатической нормы).

Напомним, ранее известный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду стоит ожидать осенью 2021 года.

Специалист прогнозирует, что осень в этом году будет дождливой и холодной. Он утверждает, что все дело в том, что 2021 год находится под управлением Сатурна, который и задает погоду,

viber
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