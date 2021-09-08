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Наступит "кайфовая" погода: синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

8 сентября 2021, 14:28
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Пришло время насладится настоящим бабьим летом.

Настроение украинца могут подпортить лишь туманы / скриншот

Погода порадует украинцев приятной температурой и отсутствием осадков - антициклон Hermelinde продолжает удерживать над нашей страной сухую теплую погоду.

Завтра, 9-го сентября, во всех областях Украины дождей не предвидится, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

"Однако без атмосферных явлений не останемся - возникнуть красивые, хотя и опасные для водителей, туманы. Туманы с видимостью 300-500 метров ожидаются преимущественно утром и вечером. Осторожно!", — предупредила Диденко.

По словам синоптика, в четверг и пятницу в Украину придет "кайфовая" погода, а температура воздуха будет угождать нам всем - на протяжении дня ожидается до 25 градусов тепла.

фото: Facebook Натальи Диденко

"И даже ночью заморозки отступят из-за мягкого давления комфортного тепла, + 8 +14 градусов. В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается + 22 + 24 градуса", — подытожила Диденко.

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Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

В Укргидрометцентре тем временем прогнозируют, что бабье лето 2021 в Украине начнется с 10 сентября и продлится до конца месяца. Синоптик Наталья Птуха говорит, что на западе, севере, востоке и в центре днем воздух прогреется до +19, а на юге +20

Автор: Сергей Кущ
viber
погода Наталья Диденко
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