Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз

В октябре и ноябре вероятен дефицит осадков, считает синоптик / Фото pixabay.com

Нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она напомнила, что последние пять лет осенние сезоны были самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений. В 2021 году температуры будут не такие высокие, как в прошлом году, но тоже будет комфортно, передает Апостроф.

По словам Балабух, в октябре и ноябре вероятен дефицит осадков.

"Для осени в Украине характерны два периода: первый, когда наблюдается преимущественно антициклональная погода, и второй период в последний месяц, когда начинают приходить циклоны, которые приносят влажность и холодный воздух. Правда, температурных "качелей" Украина не избежит", – считает метеоролог.

Читайте такжеБабье лето в Украине продлится до конца сентября - синоптик Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что погода в Украине в октябре 2021 может неприятно удивить. По ее прогнозу, уже во второй половине месяца может выпасть первый снег. А в целом октябрь может стать холоднее, чем ноябрь и декабрь в 2021 году.