УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз

8 сентября 2021, 05:26
Прослушать новость
Остановить

Нынешняя осень в Украине будет теплой и практический сухой. Однако при этом не обойдется без температурных "качелей".

осень, погода
В октябре и ноябре вероятен дефицит осадков, считает синоптик / Фото pixabay.com

Нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она напомнила, что последние пять лет осенние сезоны были самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений. В 2021 году температуры будут не такие высокие, как в прошлом году, но тоже будет комфортно, передает Апостроф.

По словам Балабух, в октябре и ноябре вероятен дефицит осадков.

"Для осени в Украине характерны два периода: первый, когда наблюдается преимущественно антициклональная погода, и второй период в последний месяц, когда начинают приходить циклоны, которые приносят влажность и холодный воздух. Правда, температурных "качелей" Украина не избежит", – считает метеоролог.

Читайте такжеБабье лето в Украине продлится до конца сентября - синоптикКак сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Погода в Украине в сентябре в отдельные дни еще будет теплой, однако до летних градусов температура уже не дотянет, рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что погода в Украине в октябре 2021 может неприятно удивить. По ее прогнозу, уже во второй половине месяца может выпасть первый снег. А в целом октябрь может стать холоднее, чем ноябрь и декабрь в 2021 году.

viber
синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине Вера Балабух
Сейчас вы просматриваете новость «Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому"Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому" Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябреПобьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Странная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита ЗеленскогоСтранная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита Зеленского "В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021"В этом даже не хоронят": дизайнер рассказал, что точно не стоит носить в сезоне осень-зима 2021

Последние новости

05:50

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы из 90-х, в которых много жажды защиты

05:27

"Родители не против": по улицам Индии водили голых девочек с лягушками

05:26

Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз Видео

05:21

Когда День экономиста в Украине: дата, традиции праздника, поздравления

04:47

Чем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога

Реклама
04:01

Взлетят цены на хлеб и мясо: украинцев предупредили о "снежном коме" подорожания Видео

04:00

День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября

03:07

Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств Видео

03:01

"Зрада" или капитуляция: эксперт назвал риски встречи Зеленского и Путина

02:52

Ирина Билык разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

02:50

Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа

01:33

Резкое ухудшение из-за COVID-19: выяснилась опасность повышения уровня сахара в крови Видео

01:02

Вышел трейлер долгожданного фильма Олега Сенцова "Носорог" Видео

00:20

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

07 сентября, вторник
23:56

В Украину ворвется "бабье лето": синоптики обрадовали прогнозом Видео

23:20

Арестович резко ответил Разумкову на его совет "поехать в Талибан"

22:44

Порезы стеклом и отравление угарным газом: в Умани вспыхнул пожар в общежитии

22:41

Появилась запись разговора бабушки замученного Андрюши из Черкасс с врачем "скорой" - аудио Видео

22:20

Коронавирус в мире вышел на плато - ВОЗ Видео

22:13

"Стадо баранов": боксер оскандалился заявлением об украинцах

Реклама
21:32

Во Львовском горсовете пропал "кабинетный" кот Садового: мэр обещает за него "хороший" подарок"

20:52

Пьяный мотоциклист пытался заехать на горку и покалечил детей

20:38

"Беспочвенные слухи": Рубан рассказал, введут ли в Киеве локдаун Видео

20:23

Гибель мэра Кривого Рога: в горсовете раскритиковали версию полиции

20:11

Почему цена газа в Украине зависит от котировок в Европе мнение

19:56

"Дельта" добрался до малышей: опасный штамм зафиксировали у младенца из Волыни Видео

19:41

В Кабмине хотят иначе платить больничные украинцам: что изменится

19:38

В Киеве у маршрутки во время движение отпало колесо и влетело в остановку Видео

19:15

Лежал без помощи 9 дней: в прокуратуре рассказали жуткие подробности о смерти Андрюши из Черкасс Видео

19:09

Скандальный нардеп Кива сдал адвокатский экзамен Видео

19:08

Для тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщин

19:02

"Осталось на всю жизнь": Вакарчук поделился трогательной историей из детства

18:36

В Минздраве обнародовали правила работы школ на время карантина Видео

18:29

Мать вызвала скорую только на пятый день: новые детали отравления детей грибами под Винницей Видео

18:27

Нутрициолог назвала самые здоровые сыры: девять видов Видео

18:15

Мэр Ивано-Франковска поручил найти рога и копыта у секретаря горсовета после прививки от COVID-19

18:06

Если драка оплачена, лица будут биты: чего ждать от нового политического сезона мнение

17:52

Шашлык дожаривать помогали спасатели: в Умани хасиды устроили зону барбекю прямо на балконе Видео

17:49

Арахамия проговорился о грядущем увольнении ряда министров: есть сложности

17:43

Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка

Реклама
17:39

"Виновата украинская разведка": в Крыму ФСБ арестовало татар по подозрению в теракте на газопроводе

17:30

Почему бульон стал модным суперфудом: названы семь невероятных преимуществ для здоровья Видео

17:27

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

17:12

Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Натальи и как не попасть в беду Видео

17:07

Украина в желтой зоне с 9 сентября: СМИ узнали о планах властей по усилению карантина Видео

17:05

Убил и ушел в другую комнату: в Днепре отец до смерти избил собственного сына

16:53

Менее 60%: в МОН раскрыли данные по уровню вакцинации в школах Видео

16:51

Оля Цибульская призналась, что ночевала с бомжами на вокзале

16:27

"Об асфальт хряпну": маршрутчик-меломан набросился на пассажирку в Мариуполе

16:23

"Подвозил односельчанку": под Черновцами в жутком ДТП погибла молодая женщина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять