Бабье лето закончилось: в Украину налетит резкое похолодание и новая опасность

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменит свой курс. По словам синоптика Натальи Диденко, стоит ожидать существенного похолодания.

"Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем трястись, особенно в помещениях, от +13...+ 16 градусов", - предупредила она.

Во вторник, 14 сентября, температура воздуха будет немного ниже, в северных и западных областях - ведь они окажутся в тылу холодного фронта, днем ожидаются комфортные +18...+22 градуса. На остальной территории Украины побудет летняя погода, + 20...+25 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных утренних туманах и видимость составит 300-500 метров.

В Укргидрометцентре отмечают, что начиная с четверга, 16 сентября, синоптическая ситуация начнет постепенно меняться: циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесет в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.

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В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только завтра на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

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Температура ночью составит 8-14°, днем 18-24°, завтра на юге и востоке страны 25-28°.

Также синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды в Киеве на ближайшие две недели.

Как сообщал Главред, синоптик Вера Балабух прогнозирует, что осень в Украине 2021 будет теплой и сухой – это классическая осенняя погода, которую в стране привыкли видеть за последние 30 лет. В октябре и ноябре скорее всего будет дефицит осадков. Несмотря на благоприятный погодный прогноз, она допустила "температурные качели".