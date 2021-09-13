Когда в Украине закончится бабье лето и придет похолодание: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине будет теплой и сухой до конца недели / Фото Reuters

Погода в Украине в начале недели будет по-летнему теплой, и лишь во второй половине столбики термометров постепенно будут опускаться вниз. Похолодание начнет заходить в страну с 16 сентября, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра.

Погода на сегодня

В понедельник, 13 сентября, погода в Украине будет сухой и солнечной в большинстве областей. Исключением станут Закарпатье, Прикарпатье, Львовщина, Волынь, Ровненщина, Тернопольщина, а также Житомирская, Хмельницкая и Киевская области - тут синоптик прогнозирует дождь с грозой.

В среднем температура воздуха сегодня составит от +20...+27 градусов. Жарче всего будет на Юге страны – там воздух прогреется до рекордных +26...+28 градусов.

Прогноз погоды на 13 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Погода на завтра

Во вторник, 14 сентября, бабье лето в Украине сохранит свои позиции. На всей территории сухо и тепло, кроме Ивано-Франсковка, Черновцов, Ужгорода и Львова - там ожидаются дожди с грозами.

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Столбики термометров поднимутся в среднем до +26 днем и +13 градусов - ночью.

Погода в Киеве днем будет сухой, ночью синоптик прогнозирует дождь.

Такая погода сохранится в Украине и 15 сентября, при этом дожди прекратятся - сухо будет по всей территории страны.

Прогноз погоды на 14 сентября 2021 / meteo.gov.ua

С пятницы, 17 сентября, в Украину придет похолодание.

Температура воздуха днем в западных областях составит +15...+20 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +10...+12. На Севере днем будет +15...+18, а ночью +6...+8.

В центральных областях похолодает до +15...+22 градусов днем, а ночью - до +7...+11. На Юге ожидается теплая погода, днем будет до +25, а ночью - от +10 до +15. В восточных регионах днем ожидается +20...+23 градуса.

Погода в Киеве в пятницу будет прохладной. Днем столбики термометров покажут лишь +15...+17 градусов днем и +10... +12 ночью.

Как сообщал Главред, синоптик Вера Балабух прогнозирует, что осень в Украине 2021 будет теплой и сухой – это классическая осенняя погода, которую в стране привыкли видеть за последние 30 лет. В октябре и ноябре скорее всего будет дефицит осадков. Несмотря на благоприятный погодный прогноз, она допустила "температурные качели".

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сказала, что теплая погода в Украине продлится до 13 сентября. Потом ее сменят дожди. С 16 сентября температура воздуха снизится до 4-6 градусов тепла.