После пекла врежет похолодание: украинцев предупредили о резком изменении погоды

В Украине прогнозируют похолодание после жары / 1zoom.ru

В Украине в среду, 11 августа, погода будет преимущественно солнечной и теплой, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в своем Telegram-канале, 11 августа в большинстве областей Украины ожидается + 27 + 32 градуса, в западных областях + 23 + 28 градусов, на востоке, на юге + 28 + 34 градуса.

"Горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, разве что на Прикарпатье, в Крыму, Запорожской областях и в восточной части возможны отдельные короткие дожди с грозами", - прогнозирует синоптик.

По ее данным, в Киеве в среду будет сухо и солнечно, температура в столице + 28 + 30 градусов.

Когда в Украине ждать похолодания

В Украину придет похолодание в пятницу. Во всех областях опустится температура воздуха, а еще и будут дожди и грозы, сообщили в Укргидрометцентре.

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13 августа температура воздуха на западе составит +24+28, а ночью +11+14. На востоке днем будет +25+28, а ночью +15+19. В центральных и северных областях днем прогнозируют +25+27, а ночью +15+17. На юге днем будет +26+30, а ночью +15+20. Кроме того, в пятницу в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму, будут дожди и грозы. Такая же погода ожидается в субботу.

Прогноз погоды на 13 августа / meteo.gov.ua

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские, По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

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В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.