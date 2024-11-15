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После потепления резко ударят морозы, будут снегопады и метели: известна дата

Ангелина Подвысоцкая
15 ноября 2024, 19:33
1721
Синоптики предупреждают, в ближайшие выходные будет сухая и теплая погода.
погода
Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет похолодание
  • Какие регионы будет засыпать снегом
  • Где синоптики прогнозируют -2

Погода в Украине 15 ноября будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что уже на выходных в Украину придет потепление и сухая погода. Температура воздуха повысится до 12 градусов тепла.

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Сильные осадки и похолодание вернется с 21 ноября. В большинстве областей будут сильные дожди и мокрый снег. Ожидается налипание мокрого снега, и даже метели. Синоптик прогнозирует штормовой ветер.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 16 ноября
Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / фото: ventusky

Погода 16 ноября

В Украине 16 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь на востоке и юго-востоке. На Закарпатье и Прикарпатье будет туман. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 16 ноября в Украине будет более сухая погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +2...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -2...+5 градусов.

погода 16 ноября
Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / фото: meteoprog

Погода 16 ноября в Киеве

В Киеве 16 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 16 ноября
Прогноз погоды в Украине на 16 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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