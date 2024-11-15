Шторм слишком затягивается: Украина под влиянием сильной магнитной бури

После этой магнитной бури расслабляться не стоит, ведь страну атакует сразу несколько новых бурь.

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магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Какими будут магнитные бури в декабре

Когда будут новые магнитные бури

Украину атаковала одна из самых сильных магнитных бурь месяца. После неё страну атакует еще одна буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря достигла своей пиковой мощности 10 ноября. Тогда она стала почти 9-балльной. Уже на следующий день мощность бури внезапно упала и остановилась на отметке 4 балла. Ожидается, что на таком уровне она продержится до 15 ноября включительно, после чего пойдет на спад.

видео дня

Нова магнитная буря ворвется в страну 18 ноября. Однако не стоит переживать, ведь она будет однодневной и трехбалльной.

Следующие магнитные бури начнутся 20 и 25 ноября. Очень сильные бури ожидаются уже в декабре.

магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С и М. Сообщается, что 15 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 39 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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