Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2024, 19:34
461
Синоптики предупреждают о том, что во многих областях на дорогах будет гололедица.
погода
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда в Украину придет потепление
  • Какие регионы будет засыпать снегом
  • Где синоптики прогнозируют гололедицу

Погода в Украине 15 ноября будет снежной и морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что уже на выходных в Украину придет потепление. 15 ноября температура воздуха повысится не выше +4 градусов, в субботу будет +7 градусов, а в воскресенье потеплеет до +12 градусов.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 15 ноября
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: ventusky

Погода 15 ноября

В Украине 15 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь по всей стране. Во всех областях, кроме южных, ожидается гололедица. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 15 ноября в Украине будет снежная погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +1...+9 градусов. Самая низкая температура будет во Черниговской и Киевской областях. Там температура воздуха опустится до -3...+3 градусов.

погода 15 ноября
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: meteoprog

Погода 15 ноября в Киеве

В Киеве 15 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 15 ноября
Прогноз погоды в Украине на 15 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"В целом 10 пунктов": Зеленский сказал, когда представит внутренний "план победы"

"В целом 10 пунктов": Зеленский сказал, когда представит внутренний "план победы"

20:55Украина
Циничный шантаж: МИД РФ угрожает выгнать наблюдателей МАГАТЭ с Запорожской АЭС

Циничный шантаж: МИД РФ угрожает выгнать наблюдателей МАГАТЭ с Запорожской АЭС

20:35Украина
Разрушительное оружие "не секретное": Подоляк прокомментировал создание "ядерки"

Разрушительное оружие "не секретное": Подоляк прокомментировал создание "ядерки"

20:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака: Ракам - проблемы, Львам - перемены

Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака: Ракам - проблемы, Львам - перемены

Гороскоп на завтра 15 ноября: Тельцам - интересный день, Близнецам - сложности

Гороскоп на завтра 15 ноября: Тельцам - интересный день, Близнецам - сложности

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Овнам - деньги, Тельцам - завистники, Близнецам - подарок

Внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал важное заявление - детали

Внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал важное заявление - детали

Карта Deep State онлайн за 14 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:33

Как почистить золото в домашних условиях, чтобы оно блестело: лучшее средство

21:33

"Будет последним": Кристина Соловий объявила о завершении концертной деятельности

21:26

Контрнаступ оккупантов провалился: ВСУ стабилизировали ситуацию на Курщине

21:25

В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

21:05

Никогда не гуглите эти слова: эксперты назвали четыре фразы, которые могут навредить

Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – ЖдановЗаморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов
20:55

"В целом 10 пунктов": Зеленский сказал, когда представит внутренний "план победы"

20:35

Циничный шантаж: МИД РФ угрожает выгнать наблюдателей МАГАТЭ с Запорожской АЭС

20:28

Разрушительное оружие "не секретное": Подоляк прокомментировал создание "ядерки"

19:56

РФ перешла к новой тактике: враг планирует удары по АЭС и дамбам - Снегирев

Реклама
19:55

"Это не будет соглашение о мире": у Зеленского раскрыли детали переговоров с РФ

19:34

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

19:30

Кошечки из Госпогранслужбы: чем живут, что носят и где отдыхают элитные сотрудницы

19:23

"Мы строим "мост": генсек НАТО сделал важное заявление о мирных переговорах с РФ

19:15

Почему окна самолета круглые, а не квадратные: пилот назвал ужасную причинуВидео

19:11

"Несложная работа, сбивать Шахеды должны гражданские": Дикий ошарашил заявлением

19:10

Стихийные бунты и падение экономики: чем обернется кризис рынка недвижимости РФмнение

18:49

"Не мясные штурмы": в ВСУ предупредили о новой стратегии армии РФ - что известно

18:32

Самое мощное Полнолуние 2024 года: кому из знаков зодиака ждать невероятного успеха

18:30

Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать: в Минобороны объяснили все нюансы

18:13

Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банкиВидео

Реклама
18:02

На Закарпатье возвели здание на части еврейского кладбища без разрешительных документов

17:56

Путин в страхе: в РФ, вероятно, готовятся к принудительной мобилизации - Гудков

17:38

На 20% дешевле, чем в прошлом году: в Украине "резко" упала цена на один овощ

17:38

Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице

17:32

Ведет себя, как "сопрезидент": Маск не хочет уезжать из резиденции Трампа, - NBC News

17:23

"У Трампа медовый месяц с Путиным": Жданов прямо сказал, к чему будут принуждать Украину

17:20

Хватит 2-х ложек: как легко убрать неприятный запах из обуви

17:12

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

16:59

В Минобороны заговорили о демобилизации: когда будет готов законопроект - СМИ

16:36

РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil - Business Insider

16:35

Праздник будет испорчен: почему нельзя хранить шампанское в холодильнике

16:29

Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

16:29

Хотят призвать 160 тысяч человек: сколько продлится новая волна мобилизации - FT

16:16

Будет блестеть как новый: как убрать налет с крана - простой и гениальный методВидео

16:15

Праздники уже "на носу": когда колядуют, щедруют и посевают в Украине

15:53

Нардепу Шевченко, который призывал начать "диалог" с РФ, объявили подозрение в госизменеФото

15:45

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

15:39

Первый день Рождественского поста: что ни в коем случае нельзя делать 15 ноября

15:30

Найдут общий язык с любым: самые большие дипломаты среди знаков зодиака

15:20

Что символизируют 12 блюд украинского Рождества: неожиданный ответ священникаВидео

Реклама
15:17

Нарастила уши: анорексичная жена Цекало сильно удивила внешним видом

15:11

Кочетков о вероятном прекращении госфинансирования "ЕС": Порошенко спутал политику с фондовым рынком

15:02

Пешком в Москву: Лавров ноет - "дружественные" страны не хотят заправлять его самолеты

14:59

Лишение свободы на 8 лет: нардепа Одарченко приговорили за взятку

14:50

Где спрятано печенье: только единицы разгадают загадку за 10 секунд

14:47

Путин "развалил" ЕС: сопротивления по заморозке войны в Украине не будет - Жданов

14:37

Стоматолог предупредил об одной серьезной ошибке, из-за которой желтеют зубы

14:31

20% территории Украины отдать РФ: Трамп может настаивать на сделке

14:19

"Карман" сейчас сжимается": ВСУ придется отступать "очень далеко" - Попович

14:15

Шикарный рецепт мяса на новогодний стол - тает во ртуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять