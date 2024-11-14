Всю Украину будет засыпать снегом: синоптик назвала дату внезапного потепления

Вы узнаете:
- Когда в Украину придет потепление
- Какие регионы будет засыпать снегом
- Где синоптики прогнозируют гололедицу
Погода в Украине 15 ноября будет снежной и морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что уже на выходных в Украину придет потепление. 15 ноября температура воздуха повысится не выше +4 градусов, в субботу будет +7 градусов, а в воскресенье потеплеет до +12 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 15 ноября
В Украине 15 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь по всей стране. Во всех областях, кроме южных, ожидается гололедица. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -3
По данным meteoprog, 15 ноября в Украине будет снежная погода. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +1...+9 градусов. Самая низкая температура будет во Черниговской и Киевской областях. Там температура воздуха опустится до -3...+3 градусов.
Погода 15 ноября в Киеве
В Киеве 15 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет преимущественно западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.
Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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