УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

После потопов в Украину идет новая жара: синоптик назвала дату скачка температуры

22 июля 2021, 11:20
Прослушать новость
Остановить

В пятницу, 23-го июля, практически повсюду в Украине будет сухо и солнечно.

погода_лето_солнце_маки_облака_луг_поле_природа
В Украине будет сухая, солнечная погода / 1zoom.ru

В Украине прошедший атмосферный фронт обусловил повышение давления, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Облаков меньше, солнца больше", - пишет она в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что в пятницу, 23-го июля, практически повсюду в Украине будет сухо и солнечно.

Осадки ожидаются лишь в Карпатском регионе, подчеркнула она в сообщении.

Диденко отметила, что в пятницу по всей территории Украины температура воздуха ожидается +23 +28 градусов.

Реклама

Она уточнила, что в Киеве пятницу прогнозируется солнечная погода, небольшая облачность. Температура воздуха будет +24 +25 градусов.

"Наслаждайтесь такой редко идеальной погодой, потому что в воскресенье столбики термометров поползут вверх", - добавила Диденко.

Прогноз погоды Укргидрометцентра

В Украине 23-24 июля, кроме Карпат, без осадков. Температура ночью +12 +17 градусов, днем +21 +26 градусов (на Закарпатье и юге страны до +29 градусов).

В Киеве и столичном регионе 23-24 июля сухо, ночью температура составит +12 +17 градусов, днем +21 +26 градусов.

Прогноз погоды на 23 июля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве погода завтра
Сейчас вы просматриваете новость «После потопов в Украину идет новая жара: синоптик назвала дату скачка температуры». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пеклаАфриканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла Болит ухо: врач рассказала, как облегчить состояние в домашних условияхБолит ухо: врач рассказала, как облегчить состояние в домашних условиях Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газаВзрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Казанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей МатериКазанская Летняя 2021: дата, история праздника и молитва Божьей Матери Мужчину на Оболони в Киеве унесло в небо на парашюте: финал устрашающей историиМужчину на Оболони в Киеве унесло в небо на парашюте: финал устрашающей истории

Последние новости

12:09

Слухи об отставке главы Нацбанка Шевченко распространяются с целью поссорить МВФ и Украину - эксперт

12:03

Дима Монатик выпустил клип Зажигай, снятый в Греции Видео

12:02

Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать Видео

12:01

Сезон отпусков в разгаре: как защитить устройство и данные во время путешествий

11:56

Лупили палками и ногами: в центре Киева иностранцы устроили грандиозную драку Видео

Реклама
11:49

Десятки тысяч украинцев получат повышенную пенсию: кого это коснется Видео

11:40

Остановить Северный поток-2 невозможно – Байден

11:40

Болит ухо: врач рассказала, как облегчить состояние в домашних условиях Видео

11:20

После потопов в Украину идет новая жара: синоптик назвала дату скачка температуры Видео

11:19

Хайден Панттьери вернулась к бывшему, когда он отсидел срок за ее избиение

10:58

Дельта уже в Киеве: в Александровской больнице обнаружили 6 случаев индийского штамма коронавируса Видео

10:55

Арабские туристы массово заполонили украинские курорты: в чем причина Видео

10:51

Хуже, чем в РФ: эксперт предупредил о резкой вспышке Дельта-штамма в Украине и назвал сроки Видео

10:29

Кисты яичников: могут ли они стать канцерогенными и как проявляются Видео

10:28

В Киеве начали вакцинацию препаратом Moderna: кто может получить прививку Видео

10:13

Переговоры Зеленского в США: в Конгрессе потребовали от Байдена перенести сроки визита Видео

10:02

Синоптик объявил штормовое предупреждение: где в Украине сегодня ухудшится погода

09:41

"Владею и не продаю": цены на биткоин резко взлетели после нового заявления Маска Видео

09:23

Отравление в лагере на Прикарпатье: 10 детей и один взрослый госпитализированы с рвотой и диареей Видео

09:11

Людей сносило мощными потоками: Одесса ушла под воду после сильного ливня Видео

Реклама
09:00

Языковой экзамен: целесообразно ли измерять профпригодность чиновников знанием украинского языка

08:58

Непогода в Украине: жертвами стихии стали два человека, травмированы - семеро

08:37

В Киеве пьяная судья за рулем устроила ДТП, от самосуда спасла полиция Видео

08:30

Не плачьте из-за Северного потока мнение

08:19

Коронавирус в Украине 22 июля: за сутки поставили 726 диагнозов COVID-19 Видео

08:03

Сделка по СП-2: США готовят новые санкции, идеи Киева вошли в текст соглашения – Госдеп Видео

08:00

Атака на Байдена и сделка по СП-2: эксперт назвал страх Белого дома перед визитом Зеленского в США Видео

07:55

Двойное убийство в Луцке: мужчина расправился с бывшей женой и дочерью после приговора суда Видео

07:04

Саммит Путина и Зеленского: в Кремле раскрыли, есть ли подвижки по подготовке встречи президентов

07:00

Слова Путина и финиш диалога по Донбассу: дипломат раскрыл стратегию Кремля по Украине Видео

06:42

Германия обязалась активизировать переговоры в нормандском формате – соглашение Берлина и Вашингтона

06:28

Кусок совка: что изменится в армии без срочной службы мнение

06:24

Почти голая Марта Адамчук удивила эмоциональной фотосессией топлес

05:54

Почему нельзя пить кофе утром сразу после пробуждения – ответ ученых

05:12

Как омолодить свою иммунную систему: легкие способы Видео

04:31

Дворец за 50 миллиардов: в РФ рассказали, зачем Путину новое имение в Подмосковье Видео

04:04

Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет успех во всех делах

03:41

Как навсегда разлюбить сладкое: топ-7 лайфхаков от диетолога

03:10

"Очень вкусно": самая нежная участница Холостяка показала женственные формы

02:43

День бокса 2021: интересные факты, поздравления и самые красивые спортсмены Фото

Реклама
02:09

"С ног до головы": как недостаток сна влияет на каждую часть тела Видео

01:38

Медики перечислили главные признаки сердечного приступа Видео

01:12

Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина Видео

21 июля, среда
23:14

"Вау, пальчик подставь": харьковчанка похвасталась навыками 7-летней племянницы курить кальян Видео

23:11

Что нужно делать для похудения: простые шаги, которые помогут достичь цели

22:24

Получите гарантию: Зеленский подписал закон, который защищает права потребителей интернет-магазинов

22:10

Лежачего добивали ногами: в Виннице толпа подростков жестоко избила парня из-за прически Видео

21:59

Мир на Донбассе и возвращение Крыма: Зеленский заявил о планах на переговоры с Байденом Видео

21:58

У ребенка режутся зубы: как понять Видео

21:48

Гематомы на теле и церковное масло: появились жуткие подробности об истощенном подростке в Одессе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять