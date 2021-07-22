После потопов в Украину идет новая жара: синоптик назвала дату скачка температуры

В Украине будет сухая, солнечная погода / 1zoom.ru

В Украине прошедший атмосферный фронт обусловил повышение давления, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Облаков меньше, солнца больше", - пишет она в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что в пятницу, 23-го июля, практически повсюду в Украине будет сухо и солнечно.

Осадки ожидаются лишь в Карпатском регионе, подчеркнула она в сообщении.

Диденко отметила, что в пятницу по всей территории Украины температура воздуха ожидается +23 +28 градусов.

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Она уточнила, что в Киеве пятницу прогнозируется солнечная погода, небольшая облачность. Температура воздуха будет +24 +25 градусов.

"Наслаждайтесь такой редко идеальной погодой, потому что в воскресенье столбики термометров поползут вверх", - добавила Диденко.

Прогноз погоды Укргидрометцентра

В Украине 23-24 июля, кроме Карпат, без осадков. Температура ночью +12 +17 градусов, днем +21 +26 градусов (на Закарпатье и юге страны до +29 градусов).

В Киеве и столичном регионе 23-24 июля сухо, ночью температура составит +12 +17 градусов, днем +21 +26 градусов.

Прогноз погоды на 23 июля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.