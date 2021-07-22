После потопов в Украину идет новая жара: синоптик назвала дату скачка температуры

В пятницу, 23-го июля, практически повсюду в Украине будет сухо и солнечно.
В Украине прошедший атмосферный фронт обусловил повышение давления, рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Облаков меньше, солнца больше", - пишет она в Facebook.
Синоптик прогнозирует, что в пятницу, 23-го июля, практически повсюду в Украине будет сухо и солнечно.
Осадки ожидаются лишь в Карпатском регионе, подчеркнула она в сообщении.
Диденко отметила, что в пятницу по всей территории Украины температура воздуха ожидается +23 +28 градусов.
Она уточнила, что в Киеве пятницу прогнозируется солнечная погода, небольшая облачность. Температура воздуха будет +24 +25 градусов.
"Наслаждайтесь такой редко идеальной погодой, потому что в воскресенье столбики термометров поползут вверх", - добавила Диденко.
Прогноз погоды Укргидрометцентра
В Украине 23-24 июля, кроме Карпат, без осадков. Температура ночью +12 +17 градусов, днем +21 +26 градусов (на Закарпатье и юге страны до +29 градусов).
В Киеве и столичном регионе 23-24 июля сухо, ночью температура составит +12 +17 градусов, днем +21 +26 градусов.
Прогноз погоды до конца лета 2021
Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.