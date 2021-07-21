Жара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

Синоптик прогнозирует прекращение дождей в Украине / УНИАН

В четверг, 22 июля, в Украине ливни с грозами ожидаются на Востоке Украины, юго-востоке и в западных областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью атмосферный фронт принесет дожди и грозы в южную и центральную части Украины, пишет она в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что в северных и южных областях дождей в четверг не ожидается. Свежести добавит сильный ветер северных направлений.

Температура воздуха 22 июля в Украине ожидается в пределах +23 +28 градусов. В Киеве в четверг будет сухая солнечная ветреная погода. Температура воздуха предполагается +22 +24 градуса.

В ближайшее время в Украине дожди утихнут, осадки прогнозируются в Карпатском регионе.

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"Сильная жара маловероятна, + 23 + 28 градусов, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30 градусов", - добавила Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В ближайшие сутки атлантический воздух охватит всю территорию Украины. 22 июля на юге, востоке и в центре Украины дожди, грозы, ночью местами значительные дожди. На остальной территории без осадков, лишь ночью в Киевской и Сумской областях, днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +12 +17 градусов, днем +20 +25 градусов. На юге и востоке страны ночью +16 +21 градус, днем +23 +28 градусов.

В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +14 +16 градусов, днем +22 +24 градуса.

Прогноз погоды на 22 июля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.