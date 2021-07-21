УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Жара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

21 июля 2021, 13:06
Прослушать новость
Остановить

Температура воздуха 22 июля в Украине ожидается в пределах +23 +28 градусов.

Дождь
Синоптик прогнозирует прекращение дождей в Украине / УНИАН

В четверг, 22 июля, в Украине ливни с грозами ожидаются на Востоке Украины, юго-востоке и в западных областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью атмосферный фронт принесет дожди и грозы в южную и центральную части Украины, пишет она в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что в северных и южных областях дождей в четверг не ожидается. Свежести добавит сильный ветер северных направлений.

Температура воздуха 22 июля в Украине ожидается в пределах +23 +28 градусов. В Киеве в четверг будет сухая солнечная ветреная погода. Температура воздуха предполагается +22 +24 градуса.

В ближайшее время в Украине дожди утихнут, осадки прогнозируются в Карпатском регионе.

Реклама

"Сильная жара маловероятна, + 23 + 28 градусов, в воскресенье на юге и юго-востоке подскочит до +30 градусов", - добавила Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В ближайшие сутки атлантический воздух охватит всю территорию Украины. 22 июля на юге, востоке и в центре Украины дожди, грозы, ночью местами значительные дожди. На остальной территории без осадков, лишь ночью в Киевской и Сумской областях, днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +12 +17 градусов, днем +20 +25 градусов. На юге и востоке страны ночью +16 +21 градус, днем +23 +28 градусов.

В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +14 +16 градусов, днем +22 +24 градуса.

Прогноз погоды на 22 июля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве погода завтра
Сейчас вы просматриваете новость «Жара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Огонь": Ирина Сопонару привела в восторг соблазнительными фото"Огонь": Ирина Сопонару привела в восторг соблазнительными фото Что станет самым болезненным ударом по РоссииЧто станет самым болезненным ударом по России Ученые назвали самый полезный напиток, который поможет жить дольшеУченые назвали самый полезный напиток, который поможет жить дольше Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в УкраинеЛяшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине "Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией

Последние новости

13:06

Жара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

13:06

Вода по пояс и плавающие машины: дожди на Закарпатье превратили несколько сел в реки Видео

13:03

США якобы попросили Украину помалкивать о Северном потоке-2: у Зеленского ответили Видео

12:17

Рост тарифов и липовые долги: украинцев готовят к изменениям в оплате коммуналки Видео

12:11

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

Реклама
11:58

Порча лавки в Киеве: пенсионерку накажут, а дебошир придумал новый способ не давать соседям спать Видео

11:56

Рейтинг лучших государственных менеджеров возглавили люди президента

11:31

"Зеленский у власти - сочная клубника во рту": в Сети появился детальный обзор книги Мендель Видео

11:29

На Азове туристов атакуют полчища медуз: на каких курортах опасно купаться Видео

11:24

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

11:09

В Киеве мужчина во время бури спас собаку и стал звездой Сети Видео

10:55

Скорость походки зависит от здоровья: как узнать, о чем говорит ваша Видео

10:42

Сыр в мышеловке: чем могут обернуться "интрижки" власти с Китаем

10:35

Грозы, ливни и град: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

10:30

Утопил жену и убил себя: в Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару

10:20

Смыт асфальт, повалены деревья, отключено электричество: Украина борется с последствиями непогоды Видео

10:05

Не открывайте окна в жару: британский врач предупредил о серьезных последствиях для здоровья Видео

10:02

Подался в пираты: украинец с оружием в руках захватил корабль с экипажем Видео

09:46

Метинвест помог Обществу Красного Креста в реконструкции исторического здания в центре Киева

09:39

Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах: в Украине предложили открыть спецмагазины Видео

Реклама
08:58

Плевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы Видео

08:29

Коронавирус в Украине 21 июля: за сутки выявили 655 случаев заражения Видео

08:16

США оставляют за собой право на санкции: Reuters раскрыло детали сделки по Северному потоку-2

08:08

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

08:04

Кислотные дожди: эксперт предупредила об опасности после аварии на Ривнеазоте Видео

07:21

В Украину нагрянуло резкое похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео

07:10

Резкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского Видео

07:08

Торговля воздухом: что стоит за идеей "разворота на Восток" мнение

06:38

Может увернуться от вакцин: в ВОЗ предупредили об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

06:35

"Тело набирается энергии": Tayanna топлес показала грудь прямо посреди улицы

06:01

Казанская Летняя 2021: душевные поздравления и открытки

05:28

Решение по Северному потоку-2 и помощь Украине: СМИ назвали дату сделки США и Германии Видео

05:16

Гороскоп на неделю всех знаков Зодиака: когда грозят ДТП и травмы, а в какой день ждать приятностей Видео

05:05

Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: конфликты или повышение на работе - кому ожидать

04:23

Путин зол на Зеленского: в ФРГ назвали причину переноса встречи президентов Украины и РФ Видео

03:06

Диетолог перечислил лучшие натуральные заменители-напитков энергетиков Видео

02:28

"Три залпа Defender и ЧФ РФ исчезнет": эксперт объяснил, зачем России ракеты Циркон Видео

02:20

Slavia разделась и показала во всей красе, чего лишился Дзидьо

01:47

Офтальмолог рассказал, как связаны использование смартфонов и иммунитет

01:14

Новый мега-дворец: под Москвой у резиденции Путина развернули масштабную секретную стройку Видео

Реклама
00:51

Эксперт объяснил, сработает ли в Украине обязательная вакцинация от COVID-19

20 июля, вторник
23:51

В августе Украину ждет резкое похолодание и новая аномалия - синоптик Видео

23:01

Гороскоп по дате рождения: как стареют представители разных знаков Зодиака Видео

23:00

"А где бикини": норвежских гандболисток оштрафовали за выход на игру в шортах,а не в купальниках

22:31

Ливень в Киеве: переходы опять подтоплены Видео

22:25

Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Видео

22:19

Умнее и психологически стабильнее: ученые узнали, в каких районах лучше всего жить детям Видео

21:41

Названо количество украинцев в Польше и Чехии

21:40

Первая леди США Джилл Байден покорила новым образом Фото

21:34

Россия – сторона конфликта на Донбассе: у Кравчука заявили о скандале в ТКГ из-за заявления ОБСЕ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять