Последние теплые деньки: какой будет погода в Украине / коллаж УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 16 октября, будет в основном сухой и солнечной. Такой прогноз на своей странице в Facebook опубликовали синоптики Укргидрометцентра

Однако, в ночь с 16 на 17 октября в некоторых регионах Украины возможны небольшие морозы.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Украине осадков не ожидается. Погода будет солнечной. А в западных, центральных и восточных областях вечером и утром возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 метров за секунду.

Днем 16 октября столбики термометров покажут в среднем +10 +15 градусов по шкале Цельсия. На западе до +19 градусов по шкале Цельсия.

В ночь на 17 октября температура воздуха в среднем -3 +2 градуса по шкале Цельсия. В западных областях и на Юге ожидается от +3 до +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице Украины и Киевской области 16 октября погода будет сухая с переменной облачностью. Ветер юго-восточный, от 3 до 8 метров за секунду. В Киеве днем прогнозируется до +12 +14 градусов, а ночью ‒ +2 градуса.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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