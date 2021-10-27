Потепление отменяется: синоптики предупредили о дождях и туманах в Украине

Украину задождит и затуманит / ua.depositphotos.com

Синоптики подготовили прогноз на четверг, 28 октября. По их данным, в Украине ожидается солнечная погода, однако не повсюду.

В частности, по информации Укргидрометцентра, в отдельных областях страны ожидается небольшой дождь и туманность.

"В поле повышенного давления будем чувствовать комфортную, солнечную погоду. При прояснении ночного неба температура воздуха значительно снижается, однако днем солнечные лучи дарят нам теплый воздух. Не забываем выходить на прогулки, пока погода дарит нам такую возможность, поскольку спустя чуть больше чем месяц начнется календарная зима", - сказано в сообщении.

Так, 28 октября, солнечно и без осадков будет только днем в северо-восточных областях.

В западной части страны ожидается туман, которые накроет регионы еще ночью и продержится до утра.

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По всей стране ожидается преимущественно западный ветер 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, а вот в Карпатском регионе и восточных областях местами 2-7° мороза.

Днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны еще теплее - до 17°.

В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13° и без осадков.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что четверг в Украине будет теплым.

"Дождей каких-то существенных не видно в Украине, только завтра немного заденет Черниговщину, Сумщину, Полтавщину и восточные области незначительными осадками", - сообщила синоптик.

Также, по ее словам, температура воздуха поднимется днем до +10°...+15°, однако на северо-востоке ожидается не выше +8°...+11°.

Напомним, погода в ноябре этого года будет близкой к климатической норме со средней температурой 1-7 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков будет на уровне 31-61 мм, в горных районах выпадет 64-96 мм. Все это в пределах нормы.