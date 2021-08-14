Раскаленное пекло: синоптик рассказала, ждать ли рекордную жару под +40

В Украине прогнозируют возвращение жаркой погоды / pixabay

В Украине на выходных будет достаточно теплая погода, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее прогнозу, в субботу ночью температура ожидается в пределах +10… +17 градусов (в большинстве регионов — около +15), днем +24… +29, на Закарпатье до +31 градуса.

15 августа прогнозируется +27… +32 градуса по всей территории Украины, жарче будет в южных и в юго-западных областях (местами до +34 в воскресенье и в начале следующей недели), сообщает НВ.

В то же время синоптик уточнила, что изнурительной жары в августе уже не будет. При этом в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму возможны кратковременные дожди.

Она напомнила, что рекордная температура в Украине составляла около 42 градусов тепла — в Луганской области, а ранее на Сицилии зафиксировали рекордную жару в 48,8 градуса по Цельсию.

"Эта информация еще сейчас будет проверяться Всемирной метеорологической организацией, и если это действительно так, то это новый температурный рекорд Европы за всю историю метеорологических наблюдений", — добавила Птуха. Реклама

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

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По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.