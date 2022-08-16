Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и придут морозы

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине к концу августа будет жаркой после чего накроет резкое похолодание. Как прогнозируют синоптики, похолодание будет ощущаться сильно в центральных и западных областях.

Наиболее нестабильной погода будет в западных областях, где во второй половине августа стоит ждать как резких похолоданий, так и ощутимых потеплений.

В начале сентября на западе будет холодно, а в некоторые дни столбики термометра будут опускаться ниже +15 градусов. Впрочем, ближе ко второй половине месяца там станет немного теплее.

В центральных областях стоит ожидать холодины в августе. Однако в целом начало сентября там ожидается чуть более теплым с температурой в районе +20 градусов.

На востоке Украины вторая половина августа будет особо жаркой, а в некоторые дни стоит ожидать выше +35 градусов. Похолодание стоит ожидать плавное уже в сентябре.

На юге экстремально жары уже не будет, но и резкого похолодания ожидать не стоит.

Как прогнозируют синоптики, морозов стоит ожидать уже в ноябре.

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