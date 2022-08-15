Завалит градом и будем плавать: синоптики предупредили о бушующем урагане в Украине

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине снова будет с ливнями и грозами. Как предупреждают синоптики, при этом температура воздуха прогреется до +34 градусов.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, завтра, 16 августа, в Украине прогнозируются умеренные кратковременные дожди с грозами. При этом ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, днем в Прикарпатье, в большинстве центральных, местами Житомирской и Киевской областях значительные дожди.

Также ночью в большинстве западных и северных областей местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, скорость которого составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16 +21 градус, а днем +23 +28. В восточных и юго-восточных областях ночью ожидается +21 +26 градусов, а днем +29 +34.

Как говорит кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшую неделю погода в Украине будет определяться полем пониженного атмосферного давления. Юго-восточные ветры поспособствуют поступлению в страну воздушной массы субтропического происхождения из Предкавказья и районов Средней Азии.

"Во вторник почти вся территория страны будет в дождях, исключение - крайний восток. Утром и днем в Приазовье, в центральных и западных регионах страны синоптик прогнозирует сильный дождь, град и шквалы до 15 – 20 м/с. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, на Слобожанщине местами порывы до 20 метров за секунду. Ночная температура составит +15…+20 °С на Правобережье Украины и +20…+25 °С на Левобережье. А вот днем во вторник ожидается +23…+28 °С, в южной части, на северо-востоке и востоке +28…+33 °С", - предупредил синоптик.

А вот рабочая неделя закончится грозовыми дождями в восточных, центральных областях и на западе Украины. В других частях Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью будет +17...+22°С, дневная +27...+32°С.

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