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Смерчи вместо тропиков: украинцев предупредили о резком изменении погоды

25 июня 2021, 18:20
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Вскоре Украину атакуют мощные шквалы, а также ливни с градом.

Украинцев предупредили о резкой перемене погоды
В Украине вероятны смерчи, предупредил синоптик / cheline.com.ua

В Украине пылевая буря "Астраханский суховей", которая накрыла Левобережье, закончится после дождей, которые ожидаются на выходные, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как подчеркнула она в комментарии Укринформу, вскоре погодная ситуация в Украине значительно улучшилась, хотя несколько повышенная концентрация пыли все еще наблюдается в атмосфере.

Пылевые бури в Украине: что говорят метеорологи

"Дожди, которые ожидаются в субботу и воскресенье, очистят атмосферу от этих примесей, а циклон, который принесет влагу - снизит температуру воздуха на несколько градусов на следующей неделе", - сказала эксперт.

В то же время она отметила, что ночная температура воздуха в украинских городах и областях на следующей неделе будет оставаться на уровне - выше 20° C.

Балабух напомнила, что пылевая буря наблюдалась в Прикаспийском регионе на протяжении 19-20 июня.

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"Пыль, которая поднялась на значительную высоту с территории Калмыкии через Ставропольский край и Азовское море в системе воздушных течений попала в Украину. Поэтому на протяжении нескольких дней мы наблюдали такое явление, как дымка и ухудшение видимости", - объяснила она.

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Украину накроют новые катаклизмы: прогноз синоптика

В свою очередь синоптик Виталий Постригань в своем Facebook предупредил, что в центральной Украине 27-28 июня характер погоды резко изменится.

"Прохождение атмосферных фронтов приведет грозо-ливне опасную ситуацию. С учетом того, что фронт имеет теплые и холодные участки, ливни могут быть как ночные, так и дневные часы. Очень большая вероятность что местами они будут значительны", - пишет он.

Специалист также отметил, что существует вероятность гроз в отдельных районах с градом и шквалами, при этом температурный фон снизится на 4-5º.

"При такой синоптической ситуации местами возможны даже смерчи, как обычно происходит при изменении такой аномальной жары на более прохладные процессы", - добавил Постригань.

Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.

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