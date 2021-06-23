Пылевые бури заполонили Украину: когда они уйдут - ответ синоптиков

Пылевая буря / УНИАН

Пыльная буря, пришедшая из России, накрыла Украину. Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток. Об этом сообщают представители пресс-службы УкрГидрометцентра.

По словам синоптиков, главная причина – пыльная буря. Из-за сухой и жаркой погоды, а также сильного ветра пыль и песок попадает в атмосферу на высоту один-два километра и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.

Пыльная буря может длиться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди − как на территории юга России, так и в Украине.

В Украине, по прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30+36. Кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев во вторник, 22 июня, окутал мощный смог. Жители жалуются на плохую видимость и песок в воздухе, из-за которого тяжело дышать.

Примерно в полдень город затянуло неизвестным дымом, который распространился сразу на несколько районов. В Сети отмечают, что пылевая буря настолько мощная, что с одного береге столицы не видно второго и говорят, что на зубах скрипит песок.

"Очень тяжело дышать, во рту чувствуется песок, невидно домов, которые всегда были хорошо видно. Обычно такое бывает, когда неподалеку что-то горит", - писали в Сети.