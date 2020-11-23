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Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет

23 ноября 2020, 22:48

По словам синоптика, сильные морозы в Украине станут редкостью.

Зима в Украине будет бесснежной / УНИАН

Зима в Украине в ближайшие годы будет малоснежной или бесснежной, а сильный мороз станет редкостью.

"По предварительному анализу, ожидается, что ближайшие зимы будут малоснежными в северной части Украины и даже бесснежными в южной части. Если ничего не изменится в глобальном климате, то на санках мы точно не покатаемся. Мороз 20 градусов, скорее всего, будет редкостью​", – сказал синоптик Роман Мурмыло, пишет Obozrevatel.

По словам синоптика, процесс глобального потепления приводит к изменениям климатических зон в мире и, в частности, в Украине. Но, поскольку речь идет о процессе, который длится десятилетиями, фактические изменения климатических зон Украины можно будет увидеть в перспективе 30-50 лет.

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"Юг Украины станет со средиземноморским климатом, север будет лесостепной зоной", – рассказал синоптик.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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