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Трескучие морозы и сильные осадки: 3 области Украины атакует шторм

1 декабря 2022, 18:45

В северной части страны в начале декабря будет несколько прохладнее, 3−8 градусов мороза.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине будет очень морозной. Как сообщают синоптики, вскоре украинцы почувствуют на себе настоящую зимнюю погоду.

Как отмечает начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, пишет НВ, весь первый месяц зимы будет не слишком холодным и снежным, как и в последние 30 лет.

Он отметил, что в декабре в западных областях, Винницкой, Житомирской среднемесячная температура будет на градус-полтора выше нормы, на остальной территории — в пределах нормы.

2 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег.

"Начало декабря — первая декада декабря будут небольшие осадки преимущественно в виде дождя на юге и снега и мокрого снега в северной части. Колебания температур в течение суток от +5 до -5", - добавил он.

При этом в северной части страны в начале декабря будет несколько прохладнее, 3−8 градусов мороза, на северо-востоке — до 9−10 градусов мороза ночью.

Такими будут минимальные температуры. А максимальные — около нуля, 1−5 градусов мороза в северных регионах, на юге до 3−4 градусов тепла.

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По данным Укргидрометцентра, в юго-западных областях 2 декабря ожидается снег, днем - с дождем, местами гололед. На остальной территории без существенных осадков.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в западных и северных областях, а на востоке и юго-востоке местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

карта погоды

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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