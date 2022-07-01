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Тропическая жара и засуха накроют Украину: синоптики рассказали, где в июле будет "ад"

1 июля 2022, 14:12

Погода в Украине в июле будет сухой, самым засушливым этот месяц будет для южных и восточных регионов.

погода, жара, засуха
Погода в Украине в июле 2022 – будет жара и засуха/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Погода в июле 2022 года дождями украинцев не порадует. Ряд областей накроет засуха, а осадки будут достаточно редкими и локальными.

Ожидается, что количество осадков в июле будет ниже нормы на 20-50%. Такой прогноз на этот летний месяц дал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кібальчич, пишет Meteoprog.

Он отмечает, что температура воздуха нередко будет выше 30 градусов по Цельсию. В целом практически по всей территории государства температура будет превышать норму на +0,5...+ 1,5 градуса.

Засуха будет угрожать практически всей Украине, однако самой сильной она будет в южных и восточных регионах.

"В июле на большей части Европы будет преобладать повышенное атмосферное давление (антициклональная циркуляция). Подобная картина летом может указывать на вероятность развития засухи вследствие снижения количества осадков. Несмотря на то, что циклоническая активность ожидается слабой, атмосферные фронты будут приносить недостаточное количество дождей", – объясняет синоптик.

А так как высокие температуры будут превышать увлажнение, засуха накроет те области, в которых было мало дождей в прошлом месяце.

Осадки будут преимущественно локальными – в некоторых населенных пунктах будут ливни, тогда как в других будет держаться сухая и безоблачная погода.

Также синоптик обратил внимание, что из-за засушливой погоды в лесах и степях возрастет пожарная опасность.

В июле не ожидается сильного ветра. Однако во время локальных ливней возможны шквалы до 15-20 м/с, иногда больше.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой и опасной. Температура воздуха поднимется до + 35 + 36 градусов, а дождей практически не будет.

Также ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеоинститута Вера Балабух рассказывала, что погода в Украине в июле и августе 2022 будет характеризоваться дальнейшим повышением температуры воздуха, увеличением дефицита осадков и интенсивностью непродолжительных гроз, ливней, града и шквалов.

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