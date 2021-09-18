Ударит "холодяка", зальют дожди: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В Украине прогнозируют дождливую погоду / Фото pixaby

В Украине сохранится прохладная погода в связи с действием поля пониженного давления и атмосферного фронта.

В воскресенье, 19 сентября, в Украине прогнозируется пасмурная погода, дожди продолжатся, температура воздуха ощутимо снизится, рассказали в Укргидрометцентре.

Отмечается, что в западных, Винницкой и Житомирской областях временами дождь. Температура ночью +5 +10 °, днем ​+7 +12 °, на Закарпатье до +16 °.

В то же время ночью на Левобережье, днем в восточных областях умереный, местами значительный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +9 +14 °, днем +13 +18 °, в южной и восточной частях страны +19 +24 °.

/ Facebook/UkrHMC

В свою очередь синоптик Наталья Диденко уточнила, что в воскресенье в Украине предполагается прохладная погода, обусловленная циклоном.

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"Холодяка будет в воскресенье в западных областях Украины, максимально только + 7 + 12 градусов", - пишет она в Facebook.

Погода по областям Украины:

в южной части завтра ожидается +20 +25 градусов;

на востоке воздух прогреется до +18 +22 градусов;

в центральных областях + 16 + 19 градусов (только в Винницкой области +14 +15 градусов);

на севере +15 +16 градусов, (в Сумской области до +17 градусов);

в Киеве в течение дня еще температура воздуха около 15 градусов.

Синоптик предупредила, что 19-го сентября в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди. Ветер будет преимущественно юго-западный, лишь в западных областях северо-западный, порывистый.

"А вот с понедельника градусы начнут сползать вниз, до +7 + 12 градусов. Будет очень холодно по ощущениям", - добавила Диденко.

Ранее климатологи прогнозируют, что в ближайшие 50—100 лет засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.

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По прогнозу начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, температура воздуха ежегодно поднимается, что в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода.