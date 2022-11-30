Ударит мороз -14: в Украину идет значительное похолодание, окутает снегопад

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине будет морозной до середины декабря. Как отмечает народный синоптик Станислав Щедрин, морозная погода на территории Украины примерно продержится до 10-12 декабря.

После 12 декабря в Украину вернется комфортная и не очень зимняя погода.

На территории Украины, за исключением юга, дневная температура воздуха опустится до -2-4 градусов мороза, ночная - до 7-14 градусов ниже нуля.

"В то же время осадки прекратятся и будет преобладать малооблачная и сухая погода. где-то до 10-12 декабря, а дальше снова придет потепление", - рассказал Щедрин.

Он также рассказал о том, что после 10-12 декабря в стране станет куда теплее. Днем воздух прогреется до +3, на юге - до +9 градусов.

Кроме того, синоптик рассказал о том, что первый зимний месяц будет богатым на осадки.

"Ближе к Новому году температура несколько может упасть, однако несильно - до +2 -4° по ночам и до +3 -3° днем, возможен мокрый снег", - поделился зимним прогнозом эксперт.

Читайте такжеПриметы на 1 декабря: 3 вещи никогда нельзя делать в первый день зимы, чтобы не потерять деньги

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

Читайте также: