Украина превратится в каток: синоптики предупредили о сильнейших ливнях и морозе

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в пятницу 25 ноября будет очень влажной.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, в центральных, южных, большинстве северных областей, на Закарпатье и Прикарпатье дождь, ночью в Черниговской, Сумской и Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман, в западных и северных областях на дорогах местами гололед.

Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза, днем 4-9° тепла, в Крыму 10- 15°.

В Киеве 25 ноября ночью и утром без существенных осадков, туман, днем дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-3° тепла.

Мокрый снег и гололед

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в пятницу температура воздуха в Украине существенно не изменится. Влажная погода будет продолжаться, периодически небольшой дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

Восточные области продержатся от осадков завтра. В Киеве 25 ноября пройдет дождь, возможно, иногда с мокрым снегом.

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