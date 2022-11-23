Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет с периодическими осадками. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, сильного похолодания не будет.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими осадками, погода. Однако сильного холода не видно", - отмечает синоптик.

Украину со второй половины дня, 23 ноября и к вечеру накроет мокрым снегом и дождем западные области, заденет Винницу и Одессу. В четверг осадков в Украине станет еще больше.

"Завтра осадки периодически будут выпадать повсюду в Украине, только восточные области воздержатся от избыточной влаги - там без существенных осадков", - говорит синоптик.

По ее прогнозу, температура воздуха 24 ноября самой высокой ожидается в южной части, +9...+14 градусов, в Крыму - до +17. В центре и на востоке +2...+9 градусов. На севере и западе -3...+3 градуса.

Синоптик Игорь Кибальчич прогноз, уже через день в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра. Осадки также будут и на выходных.

"В пятницу, 25 ноября, в результате активизации циклонической деятельности, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в центральных, южных и западных областях. Ветер восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с", - отметил синоптик.

Читайте такжеПриметы на 24 ноября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды в дом не привлечь

В Карпатах намело полметра снега

Отметим, в Карпатах уже намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Читайте также: