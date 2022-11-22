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В Украину резко потеплеет: синоптики назвали даты прихода "весны"

22 ноября 2022, 16:38

Температура воздуха в основном будет держаться около нуля, на ночь опускаясь до минусовых отметок.

погода, погода в украине
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине будет немного неприятной и опасной. Как прогнозируют синоптики, 23 ноября осадков в Украине не предполагается но будет гололедица.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook предупредила, что небольшой дождь возможен ночью на востоке страны, а днем - в Черновицкой области. В других областях предполагается пасмурная погода без существенных осадков, однако с растаявшим снегом на земле.

Температура воздуха в основном будет держаться около нуля, на ночь опускаясь до минусовых отметок.

В то же время, на востоке столбики термометров поднимутся и до плюсовых температур – +3 +8, а на юге температура воздуха будет +7 +12 градусов.

В столице 23 ноября осадков не ожидается, днем температура будет держаться около нуля, ночью - -1-4. По словам синоптика, на дорогах может быть скользко.

карта погоды

Погода на 24 ноября

В четверг в Украине потепление почувствуют жители всех регионов. Только северных областях ночью будет мороз. На большинстве территорий днем будет от +2 до +9 градусов (на юге от +9 до +15 градусов).

Однако больше всего повезет восточным областям, где днем будет выглядывать солнце, тогда как остальную территорию Украины будет смачивать небольшой дождь.

карта погоды

В Карпатах намело полметра снега

Отметим, в Карпатах уже намело более полуметра снега, а на высокогорье зафиксировали 4 градуса мороза. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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