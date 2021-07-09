Украина в капкане испепеляющей жары: синоптик назвала дату спасительного похолодания

Украинцам пообещали длительную жару / Reuters

На выходных в Украине ожидается жаркая, сухая погода, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в своем Telegram-канале, температурой воздуха достигнет отметки +29 +33 градуса.

Осадков не предвидится, лишь на крайнем западе вероятны кратковременные локальные грозовые дожди, отметила синоптик.

По ее данным, поздно вечером, 10-го июля, и днем 11-го июля дожди с грозами местами пройдут также в южной части Украины.

Синоптик добавила, что жара в Украине будет продолжаться всю следующую неделю, а ослабление зноя возможно с 18-19 июля: "Будет распространяться свежесть сначала из западных областей Украины. Однако на Востоке горячая погода будет продолжаться".

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Прогноз погоды в Киеве

Диденко подчеркнула, что в Киеве субботу и воскресенье будут сухими и жаркими. Температура воздуха в течение дня составит +30 +32 градуса.

"Ближайший дождь в столице возможен на Петра и Павла, 12 июля", - написала она.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.

Прогноз погоды на 10 июля / meteo.gov.ua

Температура ночью +16 +21 градусов, днем +29 +34 градуса. В Киеве без осадков, температура ночью +18 +20 градусов, днем + 31 +33 градуса.

Прогноз погоды на 11 июля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

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Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.