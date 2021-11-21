Украинцам обещают скорые морозы и снег: названа дата резкого похолодания

Украинцам пообещали снижение температуры и снег / 1zoom.ru

В понедельник, 22 ноября, в Украине будет преобладать погода без существенных осадков. Небольшие дожди прогнозируются на западе страны, днем - в юго-восточных и Житомирской областях.

Как рассказали в Укргидрометцентре, ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-восточный. Ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Подчеркивается, что в Карпатах местами вероятен небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области 22 ноября без существенных осадков. Ветер умеренный, юго-западный с переходом на северо-восточный.

Температура ночью в по области 1-6° тепла, днем ​​4-9°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем +6-8°.

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Прогноз погоды на 22 ноября / meteo.gov.ua

Дата похолодания в Украине

Во вторник, 23 ноября, ночью по всей Украине, кроме юга, пройдет небольшой мокрый снег, днем в южной и восточной частях небольшой дождь с мокрым снегом, сообщает Интерфакс-Украина.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 2-7° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза, добавили в Укргидрометцентре.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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