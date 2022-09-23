Врежут заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"

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В Украине в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий, ожидаются заморозки.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине опубликовано в Facebook Укргидрометцентра.

"Ночью 24-25 сентября в западных, северных, центральных областях на поверхности почвы (на высокогорье Карпат и воздухе) заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что установлен I уровень опасности (желтый).

Когда в Украине прекратятся дожди

Как уточнила в комментарии AgroPortal руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, в Украине наблюдаются избыточные осадки.

По ее словам, чрезмерно увлажненными являются районы Полтавской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей в зависимости от количества осадков, выпавших за последнюю неделю.

По ее прогнозу, после 25 сентября произойдет влияние антициклона на погоду в Украине, после этого уже будет солнечно и сухо.

"Влага испаряется достаточно быстро, а вот пополнение ее происходит не всегда. Все быстро просыхает, однако до 25 сентября мы еще ожидаем дожди, то есть влага будет добавляться. И длительного периода без осадков, например, в течение 3-5 дней, не будет", - добавила Адаменко.

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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