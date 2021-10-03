Украинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозков

В Украине прогнозируют серьезные заморозки / 1zoom.ru

В Украине на предстоящей неделе прогнозируются заморозки на почве, а также в воздухе до -5 градусов.

При этом температура воздуха ночью опустится в большинстве областей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Где прогнозируют заморозки в Украине:

ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый);

в Киевской области на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый);

5-6 октября в северных, центральных областях;

6 октября в восточных и большинстве западных областей на поверхности почвы.

Обратим внимание, что по прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на понедельник заморозки не ожидаются только в южых и в большинстве западных областей.

/ meteo.gov.ua

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В свою очередь синоптик Наталья Диденко уточнила, что холодный воздух в Украину принес северный антициклон. По ее прогнозу, в Украине стоит ожидать солнечной погоды без осадков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине повысилась температура на фоне активизации очередного атлантического циклона.

Скандинавский антициклон, который сохранит влияние до 5-6 октября, развернул атмосферные течения из теплых западных на холодные северные, поэтому показания термометров будут довольно сдержаны.