Украинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозков

Холодный воздух в Украину принес северный антициклон, говорят синоптики.
В Украине на предстоящей неделе прогнозируются заморозки на почве, а также в воздухе до -5 градусов.
При этом температура воздуха ночью опустится в большинстве областей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Где прогнозируют заморозки в Украине:
- ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый);
- в Киевской области на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый);
- 5-6 октября в северных, центральных областях;
- 6 октября в восточных и большинстве западных областей на поверхности почвы.
Обратим внимание, что по прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на понедельник заморозки не ожидаются только в южых и в большинстве западных областей.
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В свою очередь синоптик Наталья Диденко уточнила, что холодный воздух в Украину принес северный антициклон. По ее прогнозу, в Украине стоит ожидать солнечной погоды без осадков.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине повысилась температура на фоне активизации очередного атлантического циклона.
Скандинавский антициклон, который сохранит влияние до 5-6 октября, развернул атмосферные течения из теплых западных на холодные северные, поэтому показания термометров будут довольно сдержаны.