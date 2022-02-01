Украину атакует резкое похолодание: когда и где врежет -18°

/ dpchas.com.ua

В ближайшие сутки на территорию Украины распространится порция холодного воздуха с северо-запада Европы, вследствие чего температура снизится.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 1 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью и на северо-востоке страны небольшой снег, днем на юге Одесской области небольшой дождь. На дорогах гололедица.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 2-7° тепла; в Карпатах ночью и днем 5-10° мороза.

В Киеве во вторник без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 0-2° мороза.

Когда ждать резкого похолодания

По данным радара Ventusky, до конца недели ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится почти до -20 градусов.

Реклама

Согласно прогнозу, в ночь на 5 феврале на севере Сумской области прогнозируется до -18 градусов.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

Читайте еще: