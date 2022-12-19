Украину атакует резкое потепление: синоптик удивил неожиданным прогнозом с аномалией

Постепенно начнет ощущаться влияние теплых воздушных масс, температура воздуха повысится.

/ УНИАН

Погоду в Украине на следующей неделе будет определять хорошо выраженный зональный тип циркуляции, при котором будет осуществляться перенос воздушных масс с запада на восток, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Как пишет он в своем прогнозе на Meteoprog, условия погоды в большинстве областей Украины ожидаются переменчивыми и неустойчивыми.

Синоптик предупредил о колебании температуры воздуха, атмосферного давления и периодическое выпадение осадков, при этом температурный фон сохранится выше климатической нормы.

Он прогнозирует, что в начале недели температура воздуха ночью в западных и северных областях составит -15…-10 °С, на остальной территории -8…-3 °С. Днём воздух прогреется до -5…0 °С, на северо-западе Украины -9…-4 °С.

Затем постепенно начнет ощущаться влияние теплых воздушных масс, температура воздуха постепенно повысится.

И на выходных 24 – 25 декабря, ожидается влажная и тёплая погода по всей территории Украины. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В ночное время температура воздуха составит -1…+4 °С, днём воздух прогреется до +3…+8 °С, на юге до +10 °С, добавил Кибальчич.

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Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время ожидается изменение погодных условий.

Вместе с тем синоптики предупредили о том, что уже на выходных ожидается существенное изменение погоды – прогнозируется "теплый скачок" и ощутимое потепление.

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